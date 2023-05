Incidente stradale sulla SS 640 con quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni trasferito in elisoccorso al “Sant’Elia”

C'è anche un nisseno tra le quattro persone che sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla statale 640. L'uomo, rimasto ferito, è stato trasportato al San Giovanni Di Dio di Agrigento assieme ad altri due feriti, un bambino e una donna incinta

C’è anche un nisseno tra le quattro persone che sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto sulla statale 640. L’uomo, rimasto ferito, è stato trasportato al San Giovanni Di Dio di Agrigento assieme ad altri due feriti, un bambino e una donna incinta. Una quarta persona, l’autista della Mercedes, è stato invece trasferito in elisoccorso a Caltanissetta.

Come riporta AgrigentoNotizie, a scontrarsi, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia Stradale di Canicattì, sono state una Mercedes, una Fiat Punto, una Golf Volkswagen e una Opel Corsa.

Il conducente della Mercedes trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta sarebbe in gravi condizioni. Gli altri tre feriti sono stati portati, in ambulanza, all’ospedale “San Giovanni di Dio” della città dei Templi.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, i poliziotti della sezione Volanti e quelli della Stradale del distaccamento di Canicattì. I primi hanno liberato i feriti incastrati nelle lamiere delle vetture e facilitato, di fatto, i soccorsi. I poliziotti della Stradale hanno invece lavorato alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. (Fonte Agrigento Notizie)