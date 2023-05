Il Serradifalco batte 4-1 il Città di Santa Teresa e vince la Coppa Trinacria con gol di Cantavenera, Iannello, Rizzo e Anelli

Il Serradifalco Calcio batte 4-1 il Città di Santa Teresa e vince la Coppa Trinacria edizione 2023. La finale tra le due formazioni s’è svolta a Gliaca di Piraino in provincia di Messina nello stadio Enzo Vasi.

E’ stato da subito il Serradifalco a prendere in mano le redini della partita andando a segno dopo 13 minuti con Cantavenera abile a battere il portiere imparabilmente dopo essere stato liberato in area da una finta di Lo Bue.

Il raddoppio è stato opera di Iannello su calcio di punizione poco dopo la mezzora. I falchetti nella ripresa hanno patito il tentativo di rimonta del Città di Santa Teresa culminato nel gol di Maimone al 60′, ma qualche minuto dopo ci ha pensato Rizzo a riportare il risultato sul doppio vantaggio.

Infine ha calato il poker Anelli su calcio di rigore in un match caratterizzato da un grandissimo e ammirevole fair play tra le due formazioni. Un esempio che dovrebbe diventare presenza in tutti gli stadi in cui si gioca una partita di calcio. Il Serradifalco e il Città di Santa Teresa erano già stati promossi in prima categoria.