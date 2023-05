Il nisseno Alberto Di Maria sul podio del Bartender Competition Campari 2023

Il Nisseno Alberto Di Maria ha conquistato un ambito posto nel podio della nona edizione nazionale del Bartender Competition Campari 2023.

Il giovane negli ultimi 5 mesi ha sfidato e superato, uno dopo l’altro, i tanti concorrenti che si sono presentati e le circa 800 ricette presentate sul bancone del team di Campari Academy.

Alla finalissima di lunedì, nella sede storica di Campari Group a Sesta San Giovanni e davanti a una giuria di livello mondiale, si è aggiudicato un onorevole terzo posto di cui può andare fiero posizionandosi dietro soltanto a Dario Tortorella e Simone Broglia.

La “Top Ten” è stata ristretta, fino al trio dei finalisti, dagli esperit Edoardo Nono (Rita&Cocktails, Rita’s Tiki Room), Domenico Carella (CaRiCo, Campari Italian Red Hand) e Aldo Bruno Russo (Rare Activator Campari Italia) per la degustazione; Samuele Ambrosi (Cloakroom, CloakStudios, Boss Hogg Treviso) per la tecnica; Luca Casale (Campari Academy Coordinator) per la comunicazione.

A fare la differenza, nelle due fasi della semifinale, sono stati la presentazione del drink e la creazione di un twist sul Campari Shakerato scegliendo tra gli ingredienti presenti in una mistery box.

Alberto Di Maria del “Retro Bottega del Cocktail Caltanissetta” (nella foto in basso dentro il suo locale) ha presentato alla giuria il drink composto da 60ml Campari, 40ml Bourbon Whiskey e 12.5ml liquore alle rose.

Ricerca, studio, carattere, eloquio e improvvisazione “a sangue freddo” sono stati misurati per trovare il perfetto mix che deve possedere un bartender. E Alberto Di Maria possedeva tutti questi requisiti.

Chi volesse provare queste ricette uniche non dovrà fare altro che andare a trovare il bartender nel suo locale che si trova alle porte del Centro Storico nisseno e farsi preparare l’”Altrimenti Shakerato”, presentato per la semifinale o lo “Sbaglio Corretto” della finale.

La giuria, per l’ultima sfida, era composta da Monica Berg, co-proprietaria del Tayēr+Elementary di Londra (#2 all’ultima classifica dei World’s 50 Best Bars) e Direttrice Creativa di Campari Academy; Leonardo Leuci, co-fondatore del Jerry Thomas Project di Roma e tra le menti dietro il progetto Del Professore; Giacomo Giannotti, proprietario del Paradiso di Barcellona, eletto lo scorso anno come miglior bar del mondo; e Salvatore “The Maestro” Calabrese, autentica leggenda del mondo del bar, creatore di ricette immortali come lo Spicy Fifty, il Negroni Svegliato e il Breakfast Martini, e attualmente alla guida del Velvet at Corinthia di Londra, uele Ambrosi, titolare dei locali Cloakroom Cocktail Lab e Boss Hogg di Treviso, oltre che del laboratorio Cloak Studios.

“La tua vittoria – hanno commentato i soci del Retrò – ispira tutti a puntare sempre al massimo e a non smettere mai di perseguire i nostri sogni. Ogni giorno qui nel nostro locale, lavoriamo con impegno per creare esperienze di gusto indimenticabili e per fare sentire ciascun cliente veramente speciale”.

Nella foto di copertina: i tre finalisti della competizione