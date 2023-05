Caltanissetta. Studenti dell’indirizzo CAT “Rapisardi – Da Vinci” tra i vincitori alle Olimpiadi di Topografia 2023

CALTANISSETTA. Gli studenti Mattia Lipani, Bartolo Riggi e Gabriele Sferrazza della terza classe, Marta La Rocca e Ines Lo Bianco della quarta e Matteo Castronovo, Tilde Messina e Vincenzo Similia della quinta classe dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci”, accompagnati dai Proff. Luigia Giunta e Calogero Infantolino, hanno partecipato lo scorso 19 aprile alla V edizione delle Olimpiadi della Topografia, svoltesi presso l’IIS “Enrico Fermi” di Sulmona (AQ) e coordinate dal Prof. Pietro Tirabassi Pascucci.

Alla manifestazione hanno partecipato circa 100 studenti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Sicilia e Veneto, i quali si sono cimentati nella risoluzione grafica e analitica di problemi classici della Topografia, disciplina fondamentale nella professione dei geometri.

Brillanti risultati hanno conseguito Gabriele Sferrazza, con il terzo posto nella prova individuale riservata alle terze classi, Matteo Castronovo con il secondo posto in quella individuale per le quinte classi; terzo posto, infine, per il gruppo formato da Matteo Castronovo, Tilde Messina e Vincenzo Similia, nella prova di squadra riservata alle quinte classi. A Matteo Castronovo è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nell’aula magna dell’IIS “Fermi”, alla presenza di importanti personalità di Sulmona e con la partecipazione dell’Ing. Luciano Surace, già ordinario di Topografia e Geodesia presso l’Istituto Idrografico della Marina in Genova e autore di importanti pubblicazioni nel campo Informazioni Territoriali e Ambientali.

Commenta il Dirigente scolastico, Dott.ssa Santa Iacuzzo: “È stata la prima volta che la nostra scuola partecipa alle Olimpiadi della Topografia. L’impegno, la dedizione e la passione, hanno portato i nostri studenti a conseguire un importante risultato che riconosce la qualità del lavoro svolto dai docenti dell’istituto “Rapisardi – Da Vinci” e che rende tutto il personale orgoglioso di questo riconoscimento, che costituirà uno stimolo per i nostri alunni a fare sempre meglio per ottenere risultati soddisfacenti sia nel lavoro individuale che di gruppo”.