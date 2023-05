Caltanissetta, San Michele: l’8 maggio la processione che porterà il Patrono nella sua antica chiesetta

Il Simulacro del Patrono di Caltanissetta, San Michele Arcangelo, domani 8 maggio sarà portato in processione dalla Cattedrale Santa Maria La Nova fino alla chiesa a lui dedicata in via Sallemi.

Il Simulacro del Patrono di Caltanissetta, San Michele Arcangelo, domani 8 maggio sarà portato in processione dalla Cattedrale Santa Maria La Nova fino alla chiesa di via Sallemi a lui dedicata.

Una leggenda narra che proprio nel punto in cui oggi sorge la chiesa e l’annesso convento dei frati cappuccini, sia il luogo in cui l’Arcangelo Michele ha bloccato un uomo appestato che stava per entrare in città salvando i cittadini dal rischio di una pandemia che avrebbe avuto conseguenze devastanti.

Ogni anno, a memoria di questo miracolo, il Clero e i cittadini devoti accompagnano la statua del Santo in processione fino alla chiesa di San Michele, luogo nel quale resterà per due settimane.

Domani questo rituale inizierà nella Cattedrale con una Santa messa alle ore 18:30 presieduta dal Vescovo della Diocesi di Caltanissetta Mons. Mario Russotto alla quale seguirà la processione.

Il 21 maggio, con un percorso inverso, la processione ripartirà dalla chiesa di San Michele per proseguire verso il Centro Storico e concludersi in Cattedrale. La Celebrazione eucaristica, in questa giornata, sarà presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini Fr. Pietro Giarracca.

Durante queste due settimane la Parrocchia di San Michele ha organizzato, in sinergia con la diocesi di Caltanissetta, dei momenti di preghiera e di convivialità.

Per la Festa dell’apparizione di San Michele Arcangelo a Caltanissetta nella chiesa dei Frati Cappuccini sarà celebrata ogni giorno una messa alle ore 8:00 e alle ore 18:00 mentre alle 17:30 il Rosario e le Litanie di San Michele Arcangelo.

Giovedì 11 alle ore 20:00 si potrà vivere l’adorazione eucaristica “Alle nozze dell’agnello”.

Domenica 14 maggio, dopo i momenti di preghiera programmati dalle ore 17 alla Piazzetta della Repubblica, si potrà partecipare a una serata di animazione organizzata dalla parrocchia. Dalle ore 21:00, infatti, tra musica, intrattenimento e degustazioni si esibirà il cabarettista Enzo Carnesi. Ingresso libero e aperto a tutti coloro i quali vorranno vivere una serata tra condivisione e convivialità.

Nelle foto: la processione svolta nei precedenti anni