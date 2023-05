Caltanissetta. Pubblicata dall’Asp seconda fase dell’indagine di mercato per servizi a persone con autismo

CALTANISSETTA. E’ stata pubblicata dall’Asp nissena la seconda fase dell’indagine di mercato, a cui farà seguito dopo i tempi previsti dalla legge (30 giorni) la pubblicazione dei relativi bandi, per la fornitura di servizi dedicati alle persone con autismo da espletare presso un Centro residenziale, nel comprensorio di Caltanissetta, e tre semiresidenziali, di cui due nel comprensorio del capoluogo nisseno e uno in quello di Gela.

La prima fase della consultazione preliminare di mercato era stata pubblicata il 3 Dicembre del 2021.

“Esprimiamo piena soddisfazione – afferma Maria Grazia Pignataro, Presidente dell’Ispedd – per questo primo traguardo raggiunto. I vertici dell’Asp, in particolare il direttore sanitario, Luciano Fiorella, e il commissario straordinario, Alessandro Caltagirone, hanno accolto con favore le nostre richieste e hanno agito tempestivamente, mostrando così la loro piena disponibilità ad attuare un progetto che noi famiglie attendiamo da anni e che rientra in quanto previsto sia dalle linee guida regionali di organizzazione della rete assistenziale in Sicilia per le persone affette da disturbo autistico del 2007 che dal programma regionale unitario per l’autismo del 2018”.

“Chi ha familiarità con i disturbi dello spettro autistico – continua la Presidente dell’Ispedd – sa bene quanta formazione e professionalità occorra per gestire una disabilità così complessa e articolata come l’autismo, che peraltro è in netta crescita anche nel nostro territorio. Pertanto un ringraziamento va pure a chi in questi anni ha lavorato, anche con rilevanti sacrifici personali, per preparare dei bandi che prefigurassero la realizzazione di Centri diurni e residenziali d’eccellenza nella provincia nissena”.