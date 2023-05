Caltanissetta, martedì “Matitando, una favola da colorare” reading ispirato alla serie di Stefano Caruano

Proseguono a Palazzo Moncada gli eventi correlati alla retrospettiva artistica “Attratto” dedicata al ricordo di Stefano Caruano.

Martedì 9 maggio, dalle ore 11.00, a Palazzo Moncada si terrà “Matitando, una favola da colorare”, evento dedicato agli studenti di alcuni studenti degli istituti comprensivi di Caltanissetta.

Una storia ispirata dalla serie “Matitando” dello scomparso artista Caruano.

La Favola sarà interpretata da Alberto Maria Tricoli e musicata dal cantautore nisseno Sergio Zafarana.

Il tratto del disegno, realizzato con il pennello o con il mouse, per Stefano Caruano è sempre stato un elemento inconfondibile per raccontare l’essenza umana. Ed è proprio con questo doppio senso, di “fascino e spinta” verso la conoscenza del mondo e di sé stessi e del segno distintivo dello stile che Alberto Maria Tricoli ha voluto omaggiare la mostra postuma nominandola proprio “Attratto”. Un messaggio che non deve andare perso ma, al contrario, riscoperto e narrato alle nuove generazioni non solo con le immagini ma anche con le parole e le note musicali.

L’evento è patrocinato e promosso dall’APS Visionariamente, Comune di Caltanissetta, ProLoco Caltanissetta e Palazzo Moncada.

La mostra “Attratto” resterà aperta fino al 20 maggio 2023 al Palazzo Moncada di Caltanissetta.

Nella foto: Alberto Maria Tricoli e Stefano Caruano