Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “A quando i lavori per la realizzazione della piazza-giardino e parcheggio, previsti dal Prg nello spazio occupato dal Palmintelli?”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni a proposito dei lavori per la realizzazione della piazza giardino e parcheggio prevista dal Prg al Palmintelli .

“Dopo la demolizione del pregevole villino Lo Monaco, dopo il succedersi di molteplici imprese di costruzioni nel corso di più di dieci anni di controversi lavori edili, appare finalmente ai nostri occhi il lattescente, torreggiante ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.

Il villino Lo Monaco, edificato nel primo trentennio del Novecento, con caratteri propri del periodo fascista, fu demolito per far spazio al cantiere per la realizzazione dell’ampliamento del citato Palazzo di Giustizia. Di certo, si sarebbe potuto conservare e valorizzare. E invece, è stato scriteriatamente demolito, come altri beni culturali e ambientali testimonianza del “moderno” a Caltanissetta.

Ma, a proposito del nostro Palazzo di Giustizia, ancora una volta ci chiediamo: a quando i lavori per la realizzazione della piazza-giardino e parcheggio, previsti dal piano regolatore nisseno, nello spazio occupato illegittimamente, e da troppi anni, dal campo sportivo Palmintelli? Realizzazione, tra l’altro, tante volte sollecitata anche dal compianto ingegnere Franco Bennardo, progettista dell’originario Palazzo di Giustizia”.

Leandro Janni, presidente Italia Nostra Sicilia.