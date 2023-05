Caltanissetta. L’associazione Greenway delle Zolfare organizza il 4 giugno camminata per viadotti in pietra e visita al Museo della Miniera Trabia-Tallarita

CALTANISSETTA. L’associazione Greenway delle Zolfare, di cui è presidente Antonella Corrado, prosegue attivamente nel proprio obiettivo di trasformare il percorso del tracciato ferroviario incompiuto Canicattì – Riesi in una straordinaria Greenway turistica, per favorire la riqualificazione e lo sviluppo economico dei territori attraversati dalla stessa e non solo. Un percorso suggestivo che si snoda lungo un paesaggio rurale ed una realtà mineraria di primaria importanza.

A tale fine, l’associazione ha presentato la propria idea di progetto, unitamente a una dettagliata mappa del percorso, ai comuni nei quali ricade il percorso (Delia, Sommatino, Riesi, Caltanissetta), al Museo della Miniera Trabia – Tallarita, alla Regione Siciliana e all’Ispra.

Accanto ai già citati documenti, l’associazione ha anche redatto una propria minuziosa relazione sullo stato attuale della ferrovia, in particolare sui punti di criticità e sui punti per i quali invece sarebbero fattibili interventi più semplici.

L’associazione continua il proprio impegno sul territorio in occasione della XV Giornata Nazionale delle Miniere, organizzando il 4 giugno una camminata nel tratto di Sommatino, famoso per i viadotti di pietra, alla quale seguirà una visita al Museo della Miniera Trabia-Tallarita.

Dopo i saluti istituzionali si terrà una degustazione di prodotti tipici del territorio, seguita poi dalla visita al Museo. Le adesioni sono aperte fino a giovedì 2 giugno, l’invito è esteso a tutte le associazioni del territorio unitamente agli imprenditori attivi nel settore alimentare, per la promozione dei prodotti tipici, e agli artigiani dei vari settori. Per aderire contattate l’associazione Greenway delle Zolfare: greenwaydellezolfare@gmail.com