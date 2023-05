Caltanissetta, la Commissione Sanità incontra il Direttore dell’UOC Chirurgia Giovanni Ciaccio

La VI Commissione Consiliare Permanente del Comune di Caltanissetta ha incontrato il dottore Ciaccio, direttore UOC Chirurgia S.Elia per fornire degli approfondimenti in merito al volume degli interventi chirurgici e alla tipologia degli stessi.

All’audizione erano presenti la Presidentessa della Commissione Sanità Falcone e i consiglieri Aiello, Faraci, Mulè, Bruzzaniti, Mazza, Scalia, Caruso, Schirmenti e Di Dio.

Il dottor Giovanni Ciaccio, ha ringraziato la Commissione per l’opportunità concessa per poter esprimere in maniera più dettagliata l’attività espletata dall’Unita di Chirurgia Generale e meglio illustrare la dotazione dei posti letto.

In tutto sono a disposizione 20 unità di cui 12 in Chirurgia, 4 in Urologia, 4 in Endocrinochirurgia. Lo staff della Direzione ha assicurato che a brevissimo tempo saranno ripristinati i 20 posti letto normalmente assegnati alla Chirurgia a seguito della riallocazione delle Unità di Urologia ed Endocrinochirurgia.

Il responsabile medico ha spiegato che in questi primi mesi del 2023 c’è già stato un incremento delle sedute operatorie con 3 slot settimanali in anestesia generale che consentono l’esecuzione di oltre 10 interventi settimanali a media e alta complessità; a ciò si aggiunge uno slot giornaliero da lunedi a venerdi per interventi a bassa complessità in anestesia loco-regionale (oltre 20 interventi settimanali).

Ciò ripristina i ritmi che erano attivi circa 4 anni fa. Purtroppo anche Caltanissetta, nel 2020, come in tutto il resto dell’Italia, ha subito una flessione dell’attività chirurgica: 793 interventi chirurgici effettuati di cui il 34% in urgenza/emergenza e il 66% in elezione pari a 524 interventi. Nel 2021 c’era ancora una limitazione dell’attività in elezione, ma nonostante ciò sono stati eseguiti 703 interventi in elezione pari al 73% e 246 in urgenza/emergenza pari al 27%;

il 2022 è stato l’anno della ripresa, poiché si è passati a 1.273 interventi totali, di cui 969 in elezione pari al 76% e 284 in urgenza/emergenza per una percentuale del 24%.

“La testimonianza dell’incremento dell’attività chirurgica la riscontriamo alla data del 24 aprile, con un numero d’interventi pari a 522 in 4 mesi; dato che conferma un trend positivo. Si è assistito inoltre, ad un aumento della complessità della tipologia degli interventi, eseguiti per lo più in laparoscopia. Sono notevolmente aumentati gli interventi per patologie tumorali al colon-retto; tutto ciò è conseguenziale al successo della campagna di screening per il tumore del colon-retto e ad una maggiore attrattività del nostro ospedale; Caltanissetta, infatti, è tra i centri identificai con Decreto Regionale dell’Assessore alla Salute per il PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) per i tumori del colon-retto. Tra queste attività, è da sottolineare l’aspetto multidisciplinare del trattamento del tumore al colon- retto, che coinvolge oltre i chirurghi anche gli oncologi, i gastroenterologi, i radiologi e gli anatomopatologi attraverso le riunioni del GOM (gruppo oncologico multidisciplinare

I dati rappresentati dal Dottor Ciaccio a partire dal 2022 sono al netto degli interventi effettuati dall’ endocrinochirurgia che ha un report a parte e riguardano non soltanto la Provincia di Caltanissetta ma si estendono anche a quelle limitrofe di Enna e Agrigento.

La VI Commissione consiliare, al termine del confronto, ha ringraziato per la precisione con cui il dottore ha illustrato il suo lavoro.