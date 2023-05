Caltanissetta, ITET “Rapisardi-Da Vinci”: misurazione CEM al Redentore

Mercoledì 17 maggio 2023, nell’ambito del percorso di Educazione Civica, la classe 5°A articolazione Telecomunicazioni dell’ ITET “Rapisardi-DaVinci” di Caltanissetta diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Santa Iacuzzo, si è recata presso l’area antistante il santuario del Gesù Redentore per effettuare la misura e le verifiche strumentali sui Valori di Campi elettro Magnetici (CEM) presenti in un’area che, soprattutto nei periodi estivi, è frequentata da molti cittadini e ove sono installati numerosi ponti radio per telefonia mobile, antenne ripetitori per segnali televisivi e radio.

L’esperienza ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione negli studenti che, accompagnati dai Proff. Vincenzo Lo Muto e Pasquale Ferrigno, hanno avuto modo di constatare sul campo le tecniche di misurazione dei CEM e valutare un eventuale impatto degli stessi sulla salute dei cittadini. L’attività svolta rappresenta solo la prima tappa di un progetto che prevede, negli anni futuri, la totale mappatura dei CEM del perimetro della città prediligendo siti sensibili

Gli studenti che hanno preso parte al momento formativo sono stati:

Di Grigoli Calogero, Giovino Matteo, Lacagnina Flavio, Lo Bello Yuri, Mazzola Davide, Melfa Michele, Mosca Andrea, Orlando Giulio, Peritore Giuseppe, Saverino Salvatore e Sciascia Gaspare.