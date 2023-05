Caltanissetta, il Carcere Minorile ricorda la strage di Capaci e scende in campo con le istituzioni

Il carcere minorile di Caltanissetta ricorda le vittime della strage di Capaci unendo i valori dello sport con quelli della legalità.

Giustizia, rispetto delle regole, collaborazione e fair play sono dei principi validi nel campo da gioco così come nella vita quotidiana.

Ed è con questo intento che l’ associazione nazionale magistrati oggi celebra la giornata della memoria della strage di Capaci al campo sportivo Tomaselli di Caltanissetta con una manifestazione di calcio. Una partita alla quale hanno partecipato quattro giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni che sono stati autorizzati a uscire dal carcere per testimoniare l’impegno per la Giustizia, la lotta contro la sopraffazione e la memoria per le vittime della mafia.

Si tratta di una delle tante iniziative promosse dall’istituto attraverso le figure direttore dell’IPM, del comandate degli agenti di polizia penitenziaria e degli educatori per accompagnare i giovani nel loro percorso di reinserimento sociale.

Oggi tutti i giovani detenuti, grazie alle attività svolte dai loro compagni di percorso in eccezionale veste di giocatori, hanno compreso che “giocare la stessa partita delle istituzioni” permette di vincere, sempre e comunque.