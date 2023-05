Caltanissetta, “Follow the Money”: l’8 maggio il racconto delle indagini sui patrimoni criminali

“Follow the Money. La ricerca dell’isola del tesoro dei patrimoni criminali: le indagini e il racconto” è il titolo del convegno che si terrà oggi pomeriggio, 8 maggio, alle ore 16,30, nella sala convegni della Banca Sicana di Caltanissetta in via Francesco Crispi, 25.

I relatori saranno Salvatore De Luca, procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta, il colonnello Stefano Gesuelli, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, e il giornalista Lirio Abbate, caporedattore “la Repubblica”. A moderare l’incontro la giornalista Ivana Baiunco del “Giornale di Sicilia”.

L’argomento sarà la lotta ai patrimoni criminali. Le nuove frontiere del riciclaggio: capitali illeciti e criptovalute. Si avrà modo di approfondire la conoscenza di aspetti critici del delitto di riciclaggio strettamente connessi con l’attività economico-imprenditoriale delle organizzazioni criminali e di apprezzare le implicazioni interdisciplinari del fenomeno. Il racconto delle inchieste giornalistiche che hanno fatto luce sui lati oscuri dei rapporti economici delle famiglie mafiose. L’intento sotteso ai lavori, infatti, è quello di riuscire a coniugare un approccio teorico al reato con l’analisi della sua dimensione concreta e della impegnativa attività di contrasto condotta dallo Stato.

Presenti per i saluti iniziali il presidente Sicilbanca Giuseppe Di Forti, il presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti Roberto Gueli e il segretario regionale Assostampa Giuseppe Rizzuto.

L’evento sarà valido per acquisire i crediti formativi dei giornalisti presenti e registrati preventivamente sulla piattaforma formazionegiornalisti.it.