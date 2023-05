Caltanissetta, continua l’impegno civico del CAV – Centro di Aiuto alla Vita

Continua con impegno l’attività, anche formativa e caritativa, del Centro di Aiuto alla Vita nisseno.

Dopo la celebrazione della giornata nazionale per la vita, la prima domenica di febbraio, che ha visto la massiccia diffusione di primule davanti le chiese, gesto di apertura alla città che ha impegnato volontari e amici dell’associazione, espressione del movimento per la vita italiano, dopo l’adesione ai convegni palermitano e agrigentino dei primi di marzo su ” Vita, Famiglia ed Educazione ” che ha visto come relatori il magistrato vice presidente italiano del Movimento per la Vita Pino Morandini, insieme al neurochirurgo Massimo Galdolfini, presidente del Family Day e al Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, reggente nazionale Vicario di Alleanza Cattolica, prosegue il giro per le parrocchie di 12 pannelli – mostra sul valore della vita e di informazione-formazione sulla tragedia dell’aborto.

La mostra è già stata esposta grazie alla sensibilità dei parroci, ed è presente in parecchie chiese e questa attività continuerà nei prossimi mesi. In questo momento è in esposizione fino a sabato 13 nella chiesa S. Alberto Magno di San Cataldo.

Anche sul fronte del sostegno materiale e psicologico alle mamme in difficoltà e ai bambini salvati dall’aborto prosegue un intenso impegno del centro che fa appello alla generosità di chi può perché si possa continuare ad avere quella disponibilità economica che permetta di lenire tanti bisogni, tante necessità alimentari (n collaborazione anche con la Caritas diocesana), abitative e di prodotti per i bambini e le famiglie che ricorrono all’aiuto del CAV.

Mensilmente poi, nella Cappella dell’Ospedale S.Elia, il cappellano del Centro di Aiuto, padre Giuseppe Anfuso, celebra una santa Messa per i bambini non nati mentre insieme ai volontari proprio sabato 6 maggio, in prossimità della festa della mamma, è stato recitato un S. Rosario al cimitero di Caltanissetta davanti al monumento voluto dai volontari nisseni che ricorda i bambini “non nati”, monumento inaugurato nel luglio del 2020 da Mons. Giuseppe La Placa oggi Vescovo di Ragusa.