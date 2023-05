Amministrative. Parte l’#AltraSiciliaTour del Movimento 5 Stelle. Di Paola: “Segnale concreto di radicamento sul territorio”.

Ha preso il via il tour che il referente regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola ha organizzato per supportare i candidati delle liste M5S alle imminenti elezioni amministrative in programma in Sicilia il 28 e 29 maggio e denominato l’#AltraSiciliaTour.

Un furgone bianco con gli adesivi di Di Paola e del Movimento 5 Stelle 2050 sulle fiancate, sarà la “casa viaggiante” sulla quale Di Paola, alternandosi alla guida con Portavoce M5S, attivisti e candidati, attraverserà la Sicilia nei 20 Comuni circa dove il Movimento 5 Stelle è presente, sugli oltre 30 in totale dove il M5S è presente anche in coalizione con altre forze politiche. Si parte in questo fine settimana con le prime tappe nel Catanese, dove Di Paola sarà affiancato dalla senatrice e presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai Barbara Floridia.

Nello specifico il programma prevede: Venerdì 12 maggio alle ore 16 Belpasso (Ct) al Bar Condorelli in Via Vittorio Emanuele III 532 e alle ore 19.30, Licata (Ag) in Piazza Attilio Regolo; Sabato 13 maggio ore 10.00 a Barrafranca (En) in piazza Padre Pio, ore 12 Assoro (En) al Largo della Memoria, ore 19.00 Catania in piazza Stesicoro. Domenica 14 maggio il programma prevede la prima tappa alle ore 10.00 a Marina di Ragusa in Piazza Duca degli Abruzzi, alle 12.30 a Modica (Rg) in piazza Matteotti.

Nel frattempo proprio in queste ore il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha ufficializzato l’elenco dei coordinatori provinciali che avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto. Questi i nomi: Coordinatore regionale: Nuccio di Paola; Palermo: Stanislao (detto Steni) Di Piazza; Agrigento: Fabio Falcone; Caltanissetta: Nuccio Di Paola (ad interim);

Catania: Nunzia Catalfo ed Eugenio Saitta; Enna: Rosalba D’Accorso; Messina: Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni; Ragusa: Federico Piccitto; Siracusa: Fabio Fortuna; Trapani: Patrick Cirrincione.

“La nuova organizzazione territoriale e questo tour – spiega Di Paola – con la fitta rete di liste targate Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative, sono la testimonianza del forte radicamento del M5S sul territorio siciliano. Attivisti, simpatizzanti, nuovi innesti e nuove professionalità stanno via via aggregandosi con entusiasmo al progetto di cambiamento che il Movimento 5 Stelle propone e mantiene anche e soprattutto a livello territoriale. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte che ha avviato un’organizzazione ben precisa che da anni chiediamo con forza” – conclude Di Paola.