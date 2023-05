Aeroporto di Agrigento. Il 1° giugno al Teatro Pirandello la sottoscrizione delle azioni ordinarie della s.p.a.

Il prossimo 1° giugno alle ore 10.00, al Teatro Pirandello, sarà istituito il Comitato Promotore dell’Aeroporto di Agrigento. Un primo passo concreto che si formalizzerà con la sottoscrizione, aperta a tutti, delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della Società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi spa.

Per consentire il massimo dell’azionariato diffuso il valore nominale dell’azione è stato determinato in mille euro. Potranno aderire imprenditori, enti pubblici e cittadini, che saranno così protagonisti di questo nuovo importante percorso. Ad opera realizzata, godranno dei benefici economici che l’aeroporto genererà. Dotare l’area centro-meridionale della Sicilia almeno di uno scalo aeroportuale ha due finalità sostanziali: una, accorciare le distanze per ogni esigenza di salute, turismo, studio, lavoro, e, l’altra, destinare alle imprese le medesime opportunità del resto d’Italia.

L’aeroporto deve essere un patrimonio dell’intero territorio e dell’intera comunità e ora saranno creati i presupposti perché l’opera venga finalmente realizzata.