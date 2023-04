Tragedia sul lavoro a Messina: titolare di una ditta edile cade da un ponteggio e muore

Tragedia sul lavoro a Messina. Il titolare di una ditta edile è morto a causa di un incidente avvenuto all’ospedale Papardo. Si tratta di un titolare di una ditta esterna di manutenzione della struttura ospedaliera.

L’uomo, 65 anni, sarebbe caduto da un ponteggio di due metri, nel cantiere dove stanno realizzando il bunker della Tomoterapia, sbattendo violentemente il capo. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Inutili i soccorsi in quanto per lo sfortunato titolare della ditta edile non c’è stato nulla da fare.