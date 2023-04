Santa Caterina. Incontro tra il sindaco Ippolito e il direttore generale Asp Alessandro Caltagirone su sanità cittadina ed urgenze

SANTA CATERINA. Su richiesta del sindaco Giuseppe Ippolito, si è recato in visita presso l’ex Ospedale Castelnuovo, il Direttore Generale dell’ASP Dott. Alessandro Caltagirone. La visita della struttura ed il successivo confronto è durato circa due ore, ed erano presenti oltre al Sindaco Dott. Giuseppe Ippolito, anche il Responsabile del Presidio Dott. Vincenzo Accurso, il Presidente del Consiglio Giuseppe Notaro, l’Assessore Dott.ssa Palmina Lo Re e una rappresentanza dei consiglieri comunali, infermieri e operatori del locale presidio.

“Sono stati evidenziate – ha detto il sindaco Ippolito – le carenze strutturali del fabbricato, le carenze di personale e di strumentazione per gli ambulatori e l’esigenza di implementare le ore di servizio degli specialisti ambulatoriali con la possibile apertura di altre branche specialistiche (geriatria, pneumologia e psichiatria). È stato un incontro aperto e franco in cui è stato ribadito il legittimo nostro risentimento per la mancata previsione e programmazione di una Casa di Comunità come da noi richiesto. Comunque è emersa la sua disponibilità ad intervenire per recuperare le carenze strutturali, di personale e di implementazione dei servizi ambulatoriali con relativo incremento della strumentazione. È una situazione che monitoreremo nel corso delle prossime settimane e mesi”.

“Comunque – ha aggiunto Ippolito – abbiamo contezza del fatto che già oggi sono state avviate delle iniziative concrete di intervento sulla struttura a cominciare dalla rimozione del materiale ingombrante per potere di seguito intervenire sulla struttura. Il Direttore Generale ci ha informato che sono già state avviate le procedure per acquistare la strumentazione richiesta. Con l’occasione abbiamo sollecitato un adeguato intervento sulla vicenda della pediatria a Santa Caterina e Resuttano”.

“Siamo parzialmente soddisfatti dei risultati già conseguiti – ha concluso il sindaco – ma quel che è certo è che monitoreremo l’evoluzione degli interventi per il potenziamento dei servizi esistenti e l’avviamento dei nuovi servizi richiesti”.