San Cataldo. Ogni mercoledì e venerdì è possibile donare abiti per le persone bisognose alla Caritas Parrocchiale

SAN CATALDO. La Caritas parrocchiale abbigliamento rinnova il proprio appello alla donazione di abiti per le persone bisognose. La sede è aperta ogni mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 11:30, ed Ogni venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17: 30.

Si tratta di un servizio che, come è stato spiegato, consente alle persone bisognose di usufruire di abiti in maniera del tutto gratuita. Le donazioni ,esclusivamente con vestiti per la stagione primavera/ estate , puliti e pronti per la distribuzione, possono essere portati in via Roma 28 di fronte la chiesa madre di San Cataldo.