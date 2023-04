Riesi: BCsicilia presenta il nuovo romanzo di Pasquale Mimmo Almirante.

Il 14 Aprile a Riesi, presso l’Auditorium “Filippo Scroppo”, la sede locale di BCsicilia ha presentato il nuovo romanzo del prof. Pasquale Mimmo Almirante “I racconti della Piazza Grande”. La presentazione, inserita nella manifestazione regionale di BCsicilia “30 libri in 30 giorni”, in collaborazione con l’IISS “C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi, ha visto la partecipazione della Vicepresidente di BCsicilia sede di Riesi prof.ssa Rosaria Carbone che ha conversato con l’Autore; della Presidente di BCsicilia sede di Riesi prof.ssa M.Catena A. Sanfilippo che ha moderato la serata; delle Docenti dell’IISS “C.M.Carafa” proff. Alessia Anzaldo, Mariolina Chiantia e Carmen Sessa che hanno letto al numeroso pubblico alcuni brani tratti dal romanzo.

Il M° Felice Golisano che ha arricchito la serata con interventi musicali tratti dalla letteratura pianistica classica. Tra il pubblico una folta rappresentanza di alunni dell’Istituto, coinvolti dalle Docenti in progetti volti a sviluppare l’amore per la lettura e per la letteratura. Presente anche il Vicesindaco dott.ssa Rosy Pilato, che nel dare un saluto agli intervenuti ha rimarcato il valore della lettura e della cultura come formazione personale.

Nella foto l’Autore e i partecipanti alla serata.