Mussomeli, inaugurata panchina blu. Giornata internazionale per la consapevolezza sull’Autismo

MUSSOMELI – Associazioni insieme. Giornata coinvolgente quella di oggi per i gruppi Fratres e Misericordia. Grazie alla condivisione della ProLoco di Mussomeli, il comune di Mussomeli, l’associazione Oltre e Insieme, è stata inaugurata, in occasione della Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’Autismo, simbolicamente, una panchina blu. Questo vuole essere solo l’inizio di una condivisione e collaborazione, tra associazioni e istituzione, ad una presenza attiva e di appoggio alle tante famiglie che convivono la loro vita accanto ad un ragazzo autistico. Nella stessa mattinata, come da tradizione, il gruppo Fratres ha distribuito i ramoscelli di ulivo benedetti, con dei cioccolatini, per Augurare una Buona Pasqua a tutti i presenti e passanti.