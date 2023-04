Minaccia la moglie ed incendia l’auto della cognata: arrestato

I carabinieri di Alcamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di TRAPANI, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 40enne accusato di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della moglie dell’uomo, vittima di ripetute violenze e minacce. La donna esasperata avrebbe così deciso di lasciare il tetto coniugale.

Un allontanamento che, però, non avrebbe posto fine ai comportamenti violenti del marito. L’uomo, infatti, avrebbe continuato a minacciarla telefonicamente e a pedinarla, arrivando anche lo scorso marzo a incendiare l’auto usata dalla cognata.

Durante una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 40enne i militari hanno trovato una pistola Beretta M-35, priva di matricola e con relativo munizionamento, sul cui sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere.