Caltanissetta. Petizione per collegamento tra via Romita e via Rochester: gli architetti La Rocca e Fornasero si affidano al Prefetto

CALTANISSETTA. Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero,

promotori della petizione “Vogliamo il collegamento tra la via Romita e la via Rochester”, in nome e per conto proprio e degli altri 833 cittadini che l’hanno firmata, preoccupati per il lento procedere dell’iter amministrativo con una lettera a S.E. il Prefetto di Caltanissetta hanno chiesto di convocare e presiedere un tavolo tecnico con il Sindaco per fare il punto sulla situazione prima che sia troppo tardi e si perda questo importante finanziamento per la città di Caltanissetta.

Al Sindaco Roberto Gambino hanno chiesto di voler notiziare la cittadinanza sul reale stato dell’iter amministrativo del progetto del collegamento viario e ciclabile dalla via Romita alla via Rochester che dopo oltre trent’anni di attesa, quando sembrava finalmente arrivato al traguardo, rischia, a loro modo di vedere, seriamente di naufragare.