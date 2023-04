Caltanissetta, aumenta il palmares del liceo scientifico “Volta” nelle competizioni matematiche

Sono due le competizioni nazionali di matematica, alla cui fase finale hanno ottenuto l’accesso gli studenti dell’I.I.S. “A. Volta”: per le Olimpiadi di Matematica, coordinate dalla prof.ssa Rosaria Signorino, Carmelo Giannone, allievo della prof.ssa Daniela Punturo della classe I D, dopo essersi classificato primo alla selezione provinciale, parteciperà alla fase finale delle Olimpiadi, prevista a Cesenatico per venerdì 5 maggio 2023. Valore aggiunto del prestigioso livello ottenuto lo stage di preparazione alla gara nazionale, a cui lo studente ha partecipato dal 19 al 22 aprile e che si è svolto presso la Scuola Superiore di Catania.

Questa è un centro di alta formazione dell’Università degli Studi di Catania, nata nel 1998 sul modello della Scuola Normale di Pisa, con l’obiettivo di selezionare i migliori giovani ed offrire loro un percorso di studio, che prevede attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione; in coerenza con questo fine, lo stage di preparazione è rivolto ai migliori studenti del Sud Italia ammessi alla fase nazionale dei Campionati, studenti che fruiscono sia di questa esclusiva occasione formativa sia della ospitalità gratuita della suggestiva Villa San Saverio, sede residenziale della Scuola Superiore dell’Università di Catania.

Parimenti prestigioso l’accesso alla finale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici, indetti dall’Università “Luigi Bocconi” di Milano, coordinati dal prof. Francesco Coccagna: parteciperanno infatti alla finale di questa 30° edizione, per la categoria C2 (3° media e 1° superiore), gli studenti Gaia Di Natali, allieva della prof.ssa Ornella Parisi della classe 1° B, e, per la categoria L1 (2°,3°, 4° superiore), Eros Vendra, Valerio Privitera, Simone Casagni, Matteo Carlino, tutti allievi della prof.ssa Rosaria Signorino della classe 4°E. Dopo aver superato le due precedenti selezioni, gli studenti parteciperanno alla gara finale, prevista per il 13 maggio presso la sede dell’Università Bocconi a Milano; l’eventuale ottenimento del podio consentirebbe agli allievi la partecipazione alla Finalissima internazionale, che si svolgerà il 25 e 26 agosto a Wroclaw, in Polonia.

Molto selettive le prove di entrambe le gare: nelle Olimpiadi della Matematica, la più antica competizione nazionale risalente al 1983, gli allievi sono chiamati a trovare la soluzione di problemi matematici inediti, usando tecniche creative e ideando nuove dimostrazioni. Lo scopo dell’attività è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro e di mostrare loro una matematica diversa.

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” stimolano negli allievi la curiosità, la capacità di ragionare e l’intuizione e consentono un approccio ludico alla matematica, proprio come recita il loro slogan“Logica, intuizione e fantasia “ .

Sia per le Olimpiadi di Matematica sia per i Giochi “Bocconi”, si tratta di due prestigiosi piazzamenti, per i quali il Dirigente scolastico Vito Parisi si è complimentato sia con i docenti coinvolti sia con gli studenti selezionati. Significativo poi il fatto che le due attività valorizzino le eccellenze nell’ambito della Matematica, materia d’indirizzo del liceo scientifico, alla cui didattica il “Volta” ha sempre dedicato uno spazio particolare, curriculare ed extracurriculare, ottenendo ogni anno risultati eccellenti nelle competizioni nazionali ed internazionali.