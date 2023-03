Valditara “Lavoriamo a scuola 4.0, potenziare didattica e ricerca”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Lavoriamo in maniera energica per creare una scuola ‘intelligentè, innovativa in tutti i suoi aspetti”. Lo ha detto il ministro per l’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo con un videomessaggio all’inaugurazione di fiera Didacta, alla Fortezza da Basso di Firenze. “Stiamo lavorando a una scuola 4.0 che, come indicato dal Pnrr, deve essere un modello nell’utilizzo delle tecnologie dell’intelligenza artificiale, temi centrali nel dibattito pubblico-ha aggiunto – Una scuola capace di potenziare sia la didattica sia la ricerca, di cui oggi si parla ancora troppo poco”. “Già oggi tanti istituti italiani sono all’avanguardia nel cammino dell’innovazione-ha proseguito Valditara-. Abbiamo il dovere di valorizzare queste punte di diamante, queste importanti esperienze, per farne il motore del cambiamento”.

