Tragedia sul lavoro: boscaiolo 25enne travolto e schiacciato da un albero

Terribile quanto imprevedibile la tragedia sul lavoro consumatasi nei boschi della Val Badia. Qui un boscaiolo di 25 anni è morto nei boschi altoatesini, travolto e schiacciato da un albero. L’allerta è scattata in una zona impervia nei boschi della val Badia.

E’ ancora in corso la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire le cause del drammatico evento che ha portato alla morte del giovane boscaiolo.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, il 25enne è stato travolto e schiacciato da un albero. Un incidente apparso fin da subito estremamente grave. Sul luogo dell’accaduto è intervenuto il soccorso alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin. Presenti anche i carabinieri. I sanitari hanno tentato di strappare il giovane boscaiolo alla morte, ma ogni tentativo s’è purtroppo rivelato vano in quanto il 25enne è deceduto.