Sicilia, “la Gestione del trauma di interesse chirurgico”: Congresso nazionale nel cuore delle Madonie

La Sicilia protagonista in tema di formazione con il congresso sulla "Gestione del trauma di interesse chirurgico". Da sempre denominata "fanalino di coda" in materia di Salute e Sanità l'isola diventa punto di riferimento a livello nazionale

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la “Gestione del trauma di interesse chirurgico”. Il secondo congresso nazionale che riguarda la gestione integrata del trauma maggiore dalla scena dell’evento alla cura definitiva si terrà a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, i prossimi 31 maggio e 1 giugno.

Strategica la scelta della “location” situata nel cuore delle Madonie, da sempre meta di turismo per la bellezza naturale dei luoghi. Obiettivo è quello di uniformare un ospedale di piccole dimensioni con un hub di secondo livello, dove insistono tutte le discipline che consentono la gestione dell’evento trauma. La sfida è quella di uniformare l’approccio al paziente politraumatizzato, alla sua stabilizzazione e poi, naturalmente, alla centralizzazione nei presidi ospedalieri di secondo livello.

La “mission” è quella di dare continuità nella cura e negli interventi. Dare e riportare in centri periferici, quindi, informazione e formazione affinché il chirurgo generale, anche se non inserito in un trauma center, possa affrontare l’evento traumatico nel migliore dei modi anche e soprattutto nella fase iniziale che consiste nella stabilizzazione del paziente.Il congresso è indirizzato a tutti i chirurghi generali ma anche a tutti gli altri attori che intervengono all’interno del fenomeno trauma, dagli anestesisti agli infermieri, tutto il team che ruota intorno all’evento trauma.

Le due giornate sono dedicate, infatti, la prima (del 31 maggio), alla sessione infermieristica e alla cerimonia inaugurale e la seconda (1 giugno) alla sessione medica.

Presidenti del congresso sono Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e direttore Unità operativa dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta e Giovanni Ciaccio, direttore Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta.

La due giorni è patrocinata dall’ Associazione Italiana degli Infermieri di Camera Operatoria (Aico), dalla Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (Sicut), da Surgical training academi forum (Staff), Asp2 Caltanissetta, Asp6 Petralia Sottana, Comune di Caltanissetta e Comune di Petralia Sottana.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.obiettivotrauma.it