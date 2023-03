Serie D. Per la Sancataldese un derby siciliano da vincere contro l’ostico Trapani

Derby siciliano di serie D importantissimo domenica 5 marzo per la Sancataldese al Valentino Mazzola contro il Trapani. Un match che i verdeamaranto di Pietro Infantino intendono aggiudicarsi per conquistare ulteriori punti da mettere in cascina ed allontanarsi quanto più possibile dalla zona play out. Un derby speciale per l’ex Dolenti che ha difeso i pali della porta granata per alcune stagioni.

Non che la Sancataldese si trovi con l’acqua alla gola, ma la sconfitta di domenica scorsa contro il Santa Maria del Cilento non è andata giù in casa verdeamaranto dove c’è tanta voglia di dimostrare quanto la squadra vale e che s’è trattato nulla più che di un incidente di percorso.

I verdeamaranto affronteranno un Trapani in buona condizione con l’obiettivo di riscattarsi con una vittoria sul proprio campo. Una battaglia, quella che si annuncia al Valentino Mazzola che, in caso di vittoria, potrebbe consentire alla Sancataldese di attestarsi in una zona tranquilla della classifica del girone I di serie D.

Per la gara con il Trapani è stata indetta la giornata verdeamaranto con la sospensione degli abbonamenti. Il costi dei biglietti al botteghino sarà : GRADINATA CENTRALE: 15€ GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8) CURVA: 8€, OSPITI: 12

Prezzi in Prevendita:GRADINATA CENTRALE: 12€ GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6) CURVA: 6€ , OSPITI: 10€ (Ragazzi Gratis fino a 12 anni). CHIUSURA PREVENDITE : Domenica mattina ore 11:00 Le prevendite sono già ATTIVE presso: Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO; Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO; Tabaccheria Torre Adelaide in Urso, via Villa Rosina n. 64 – TRAPANI. I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ANCHE ATTRAVERSO IL PORTALE ON LINE AL SEGUENTE LINK:https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti… (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)