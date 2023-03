San Cataldo. Si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore sul sagrato della Chiesa Madre

SAN CATALDO. Si celebra oggi la solennità dell’Annunciazione del Signore. Lo scorso anno in questo giorno Papa Francesco, in unione con tutti i vescovi del mondo, ha consacrato la Chiesa e l’umanità, in particolare la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, affidando alla Madre di Dio la causa della pace.

Oggi pomeriggio, in Piazza Madrice, alle ore 17.30, accogliendo l’invito del Sommo Pontefice a rinnovare questa supplica per la pace, l’Arciprete Alessandro Giambra guiderà un breve momento di preghiera sul sagrato della Chiesa Madre davanti all’Annunziata. Parteciperanno i bambini del cammino di fede. Prima della preghiera mariana, alle ore 16.30 in Piazza Madrice sarà inaugurato un pullmino che sarà messo a disposizione dei diversamente abili.