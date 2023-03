San Cataldo. Medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles per Sualtezza 650 Rosè delle Tenute Lombardo

SAN CATALDO. Ancora soddisfazioni internazionali arrivano per la casa vitivinicola Tenute Lombardo. Dopo il gran successo riscosso al Pro Wein, manifestazione fieristica del vino di Düsseldorf, è arrivata un’altra bella notizia: Sualtezza 650 Rosè, con le note tipiche del Nero d’Avola del centro Sicilia, ha infatti conquistato la Medaglia d’Oro siciliana al Concours Mondial de Bruxelles sessione Rosè 2023.

Una soddisfazione non da poco, considerato che il concorso che si svolge annualmente in terra belga raccoglie il meglio della produzione vinicola internazionale. Dunque, una vittoria, l’ennesima, che costituisce un indubitabile riconoscimento non solo dell’ottimo lavoro portato avanti dalla casa vitivinicola sancataldese, ma anche della qualità indiscutibile dei suoi stessi prodotti.