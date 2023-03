Sono Tho­mas Pa­pe­ri­ni e Si­mo­ne Frui­ni, i vin­ci­to­ri del­la pri­ma pro­va sta­gio­na­le del­la GR Ya­ris Ral­ly Cup, di­spu­ta­ta oggi nel con­te­sto del 46° Ral­ly Il Cioc­co e Val­le del Ser­chio (Luc­ca), av­vio del Cam­pio­na­to Ita­lia­no As­so­lu­to Ral­ly-Spar­co.

La ter­za sta­gio­ne tro­feo mo­no­mar­ca de­di­ca­to ai clien­ti spor­ti­vi di Toyo­ta, che ha pro­po­sto il 70% di nomi nuo­vi al via e no­te­vo­li evo­lu­zio­ni tec­ni­che per la vet­tu­ra, è dun­que par­ti­ta sot­to il se­gno cop­pia pi­sto­ie­se, pe­ral­tro Cam­pio­ne in ca­ri­ca del Tro­feo.

Per­fet­ta la loro stra­te­gia di gara, pren­den­do in con­se­gna le re­di­ni del­la clas­si­fi­ca con un at­tac­co de­ci­so nel­la pri­ma par­te di gara stac­can­do sen­si­bil­men­te il re­sto dei com­pe­ti­tor, per poi riu­sci­re a con­trol­la­re con si­cu­rez­za la pro­pria lea­der­ship sino ad ac­ca­rez­za­re la ban­die­ra a scac­chi.

L’ac­ce­sa ba­gar­re che si è ac­ce­sa die­tro a loro ha poi por­ta­to le vi­cen­de di tro­feo a mo­men­ti “cal­di” so­prat­tut­to nel­la se­con­da metà di gara, con di­ver­si col­pi di sce­na fi­na­li. Al se­con­do po­sto si è por­ta­to, a quat­tro pro­ve dal ter­mi­ne, il li­gu­re di Sa­vo­na Fa­bri­zio An­dol­fi Jr, neo ar­ri­vo del Tro­feo, che ha sa­pu­to met­te­re tas­sel­lo dopo tas­sel­lo ad una pre­sta­zio­ne di spes­so­re, af­fian­ca­to da Sa­vo­ia, pur sen­za il giu­sto fee­ling con la vet­tu­ra per lui nuo­va.

Stes­sa lun­ghez­za d’on­da per un al­tro nuo­vo ar­ri­va­to nel Tro­feo, il nis­se­no Sal­va­to­re Lo Ca­scio, in duo con l’e­sper­to Rap­pa, che dal­la se­sta po­si­zio­ne di metà gara, ha ope­ra­to una de­ci­sa ri­mon­ta sino a chiu­de­re so­pra il ter­zo gra­di­no del po­dio con la vet­tu­ra di Ter­ro­si-Scot­ti 2.0. Grande la soddisfazione per la Dlf Academy che ha sposato il progetto per la crescita del Motorsport in Sicilia e per questo campionato ha puntato sul giovane talento nisseno.

Quar­ta po­si­zio­ne per l’al­tro to­sca­no Ales­san­dro Ciar­di, af­fian­ca­to da Ton­di­ni, i vin­ci­to­ri del­la pri­ma edi­zio­ne del Tro­feo nel 2021, co­stan­te­men­te nel­le po­si­zio­ni alte del­la clas­si­fi­ca, e com­ple­ta la top five un’al­tra del­le “new en­try” del Tro­feo, il ro­ma­no Si­mo­ne Di Gio­van­ni, in cop­pia con Co­la­pie­tro, il qua­le ha sa­pu­to trar­re il mas­si­mo dal­la sua GR Ya­ris, no­no­stan­te an­che in que­sto caso la man­can­za di fee­ling con essa.

Il fi­na­le di gara è sta­to in­ve­ce meno bril­lan­te per Ja­co­po Fac­co, in cop­pia con Do­ria, il pri­mo “un­der” del 2022, il qua­le si è ri­pro­po­sto nel­la ca­te­go­ria con for­za an­che per que­sta pri­ma usci­ta sta­gio­na­le. Pre­ci­so e lu­ci­do, nel­la pri­ma par­te di gara, il ro­di­gi­no era riu­sci­to a sa­li­re al se­con­do po­sto per poi per­de­re ter­re­no, ter­mi­nan­do se­sto.

Im­por­tan­ti le sen­sa­zio­ni “sen­ti­te” da tut­ti gli equi­pag­gi con la vet­tu­ra ver­sio­ne 2023, resa sem­pre più “ra­cing”, com­pe­ti­ti­va ed af­fi­da­bi­le (tut­te le vet­tu­re par­ti­te sono giun­te al tra­guar­do), tre fat­to­ri che han­no con­sen­ti­to a di­ver­si di met­ter­si in evi­den­za fir­man­do ri­scon­tri cro­no­me­tri­ci co­stan­te­men­te den­tro i quin­di­ci del­l’as­so­lu­ta, al pari di vet­tu­re di ca­te­go­ria su­pe­rio­re già a que­sto pri­mo im­pe­gno sta­gio­na­le.

Il se­con­do ap­pun­ta­men­to sarà quel­lo del Ral­ly Re­gio­ne Pie­mon­te di Alba, il 14 e 15 apri­le, per il qua­le le ci sono tut­te le pre­mes­se di nuo­vi ed esal­tan­ti duel­li, in at­te­sa an­che di nuo­vi ar­ri­vi tra i tro­fei­sti.