Oggi il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, ha incontrato a Nairobi l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere delle attività di agribusiness di Eni, dei progetti futuri e delle iniziative di decarbonizzazione nel paese.

In cantiere il progetto di Eni in Kenya per la produzione di carburante sostenibile a partire da olio vegetale.