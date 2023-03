Negramaro compiono 20 anni, festa in Salento con ‘N20 back home’: tour estivo, tre date a Siracusa

Hanno scelto la loro terra d’origine i Negramaro per festeggiare i primi 20 anni di carriera con l’evento ‘N20 back home’ nell’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), finora mai utilizzato per un evento musicale. Sarà un ‘ritorno a casa’ per la band salentina (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) che il 21 marzo del 2003 pubblicava l’album ‘Negramaro’ facendo conoscere al pubblico tutto il lavoro nato in una sala prova ricavata da una cantina.

‘N20 torna a casa’, dati unica in Puglia”, si aggiunge alle celebrazioni del ventennale della band e alle date già annunciate di ‘n20 TOUR’. Si parte dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al teatro Greco diSiracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona. La storia d’amore dei Negramaro con il pubblico prosegue anche con l’ultimo inedito ‘Diamanti’ scritto a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, disponibile da venerdì scorso in radio e su tutte le piattaforme digitali.