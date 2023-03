Morti durante la notte dopo una vita insieme: la storia di Giacomo e Domenica

Arriva dalla provincia di Bergamo la storia commovente di due coniugi novantenni morti durante la stessa notte.

Giacomo e Domenica sono rimasti insieme fino all’ultimo respiro, dopo 66 anni di vita fianco a fianco. A darne notizia il figlio, che li ha trovati a letto senza vita. Si sono spenti dopo una lunga malattia ma questo è il finale migliore che potessero augurarsi, identico a quello della coppia di innamorati protagonisti del film americano “Le pagine della nostra vita”: se ne sono andati via durante il sonno, da anziani, insieme.

Morti per cause naturali

Domenica Testa e Giacomo Di Grazia si sono spenti l’uno a poca distanza dall’altra per cause naturali. Il figlio Andrea entrando in camera da letto ha provato a svegliarli senza ottenere risultati così ha chiesto aiuto ai sanitari del 118 che ne hanno accertato il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro che hanno effettuato il sopralluogo e informato il magistrato della morte dei due anziani per cause naturali.

“Viaggio verso l’infinito, mano nella mano”

I coniugi Di Grazia erano due commercianti e vivevano dagli anni Sessanta in provincia di Bergamo, anche se avevano origini siciliane. “I miei nonni sono stati uniti quasi settant’anni e insieme sono scomparsi. Loro due si sono voluti bene sino all’ultimo e il destino ha voluto che la morte li portasse in cielo mano nella mano nella stessa notte”, spiega il nipote Nadir al quotidiano l’Eco di Bergamo. “La loro morte improvvisa ci ha lasciati tutti noi sgomenti e addolorati, ma per due persone che si sono amate davvero tutta la vita, andarsene per mano insieme credo sia quanto di più incredibile ci si potesse augurare… Una specie di viaggio verso l’infinito, mano nella mano” ha concluso. Il funerale è stato organizzato nella parrocchia di Presezzo, paese nel quale vivevano.