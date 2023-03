Migranti, Palazzo Chigi “Michel in sintonia con azione del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Palazzo Chigi esprime “sentito apprezzamento per le parole rivolte all’Italia dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Quanto affermato dal presidente Michel è in piena sintonia con l’azione del governo italiano in Europa volta a una migliore gestione della migrazione e al contrasto del traffico di migranti”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dopo la lettera del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, sul tema dei migranti. “Dopo la terribile tragedia di Cutro, l’impegno comune a una risposta europea adeguata al complesso fenomeno della migrazione rende ancora più improcrastinabile l’attuazione di quanto deciso al Consiglio europeo di febbraio”, prosegue la nota di Chigi. “Come sottolineato dal presidente Michel, occorre realizzare misure concrete di aumentata azione esterna, una cooperazione rafforzata in materia di rimpatri e riammissioni, il controllo delle frontiere esterne dell’Ue e la lotta al traffico di esseri umani, utilizzando tutte le politiche e gli strumenti necessari da parte dell’Ue. Per il governo italiano, la determinazione del presidente Michel circa una rapida attuazione di quanto concordato al Consiglio europeo di febbraio rappresenta un ulteriore passo in avanti in vista del Consiglio europeo di marzo”, conclude.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-