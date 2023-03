Migranti, il ministro Musumeci: “Non sapete cosa accadrà tra qualche mese…”

“Non sapete quello che accadrà tra qualche mese, non avete idea… E in questa terra di Sicilia sappiamo tutti quello che abbiamo dovuto fare con lo sbarco illegale dei migranti. O l’Europa si rende conto che siamo arrivati al punto zero o saremo costretti a piangere ancora altri morti perché nei Paesi di partenza non si dice che fine fanno i loro connazionali. La gente è convinta che pagando i mafiosi e salendo sulle zattere potrà raggiungere l’Eldorado. E non è così”.

Lo ha affermato il ministro della politiche del Mare Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro a Misterbianco (Catania)