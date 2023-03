Matteo Salvini risponde al sindaco di Caltanissetta: “Non sottovaluto problemi della città”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha inviato una lettera al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino in risposta ad una sua missiva dei giorni scorsi. “La SS 640 ‘Strada degli Scrittori’ costituisce il collegamento diretto tra i capoluoghi di provincia Agrigento e Caltanissetta ed e’ una dorsale strategica per la viabilita’ regionale, come Lei rappresenta, connettendosi con la SS 626 Caltanissetta-Gela e l’autostrada A19 Palermo-Catania. I lavori di adeguamento della strada hanno subi’to un ritardo a causa dello stato di difficolta’ finanziaria dell’impresa appaltatrice (CMC) e per accelerare i lavori di adeguamento e’ stato nominato nel 2021 un commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, nella persona dell’ing. Raffaele Celia”, scrive Salvini.

Il ministro specifica che: “Il piano del Commissario prevede entro dicembre 2023 il completamento del 2 lotto nella carreggiata in direzione Agrigento e entro giugno 2024 nel tratto di carreggiata in direzione Autostrada A19. L’intervento riguarda complessivamente 28 km, di cui i primi 23,7 km (da Agrigento verso Caltanissetta e dalla A19 verso Caltanissetta) risultano gia’ aperti al traffico, in modalita’ di cantiere. E’ stata completata anche una viabilita’ che prevede di bypassare il centro abitato di Caltanissetta”.

Salvini ricorda che: “Il Commissario straordinario si e’ attivato anche per risolvere la problematica di via Borremans (una via comunale) confermando la disponibilita’ a collaborare con il Comune per la messa in sicurezza della strada nelle more dell’intervento intervento straordinario previsto”. Il vicepremier conclude: “Caro Sindaco, dal mio insediamento, 4 mesi fa, gli uffici del Mit stanno correndo per recuperare anni di ritardo sulle opere pubbliche siciliane: dal potenziamento delle ferrovie, ai cantieri per sistemare strade e dighe, all’avvio dei lavori per un Ponte che i siciliani attendono da cinquant’anni. Sono impegnato, senza sosta, affinche’ tutti gli amministratori locali sentano il Mit come la propria casa: con questo spirito. Le suggerisco di inviare una missiva ad Anas – oltre alle lettere aperte ai giornali – formalizzando richieste specifiche che sono sicuro la societa’ provvedera’ ad eseguire nel piu’ breve tempo possibile. Come vede, non sottovaluto i problemi della sua citta'”.