Italia-Israele, Urso “Vincere insieme sfida autonomia energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo vincere la sfida dell’autonomia energetica, insieme possiamo farlo meglio perchè l’Italia deve diventare l’hub del gas europeo e Israele deve diventare uno dei punti di forza per il gas, l’idrogeno e le tecnologie green”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Forum economico per le imprese, a Palazzo Piacentini, dove ha accolto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Insieme possiamo operare di più e meglio per raggiungere la piena sovranità tecnologica”, ha aggiunto. Urso ha qundi sottolineato come “Italia e Israele godono di relazione bilaterali profonde, di relazioni di lungo periodo. Serve operare insieme per dare una risposta congiunta alle sfide globali”.

