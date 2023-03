Il 9 marzo la consegna dei premi “Il giorno dopo: Donna tutto l’anno”

ROMA (ITALPRESS) – La Donna va celebrata e rispettata tutto l’anno e non solo l’8 marzo. Questo lo spirito del Premio “Il Giorno dopo. Donna tutto l’anno”. Il Premio, istituito su iniziativa della Confederazione Sindacale Confintesa, della Fondazione Oreste Bertucci che fa capo all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dell’Associazione Datoriale Federazione Medie e Piccole imprese è giunto alla sua terza edizione.

Il Premio gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e la cerimonia si terrà a Roma presso la sala Girolamo Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio in Via della Pisana, 1301.

Anche per il 2023 il Comitato d’Onore composto da Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa, Antonella Terranova, Presidente di FMPI, Adalberto Bertucci, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, da Massimo Flaccomio e Massimo Visconti, Presidente di Confintesa che svolge anche le funzioni di Segretario del Premio, ha scelto 10 figure femminili che rappresentano l’eccellenza nell’ambito della loro attività.

Alle premiate verrà consegnata una scultura creata dalla scultrice Federica Pepe e un attestato con le motivazione del Premio.

Tra le premiate del 2023 Francesca Maddalena Terracciano, medico che ha fondato l’AISOS associazione che è impegnata nella ricerca delle cure per l’Osteosarcoma che colpisce in particolare i bambini nei primi anni di vita. Oggi grazie alle ricerche dell’Aisos, di cui è anche Presidente, la mortalità è stata quasi abbattuta; Mariella Lodato, Dirigente Sindacale di Confintesa FP ma che ha svolto la sua attività lavorativa all’interno del Tribunale di Palermo con incarichi di prestigio; Adriana Bonifacino, responsabile dell’Unità di Diagnosi e Terapia in Senologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea e presidente dell’associazione IncontraDonna, impegnata nella lotta contro il tumore del seno; il Maestro Gilda Buttà, nota pianista e docente in vari Conservatori italiani oltre che artista scelta dal Maestro Ennio Moricone per la colonna sonora di vari film tra cui, il più famoso, La leggenda del Pianista sull’oceano.

Alla cerimonia di consegna interverranno personalità dell’imprenditoria, della musica, del sindacato, della libera professione e della politica tra cui il Presidente in carica del Consiglio Regionale del lazio, Marco Vincenzi, e il neo Consigliere Regionale, Marco Bertucci.

