Fa scoppiare il palloncino di gomma in bocca: bimbo di sette anni muore soffocato

Morire per via di un palloncino fatto scoppiare in bocca. E’ l’assurda quanto terribile fine che ha fatto un bimbo che a Vicenza è morto soffocato. Il piccolo, al momento dell’accaduto, si trovava a casa insieme alla nonna che ha immediatamente avvertito i soccorsi. Il bambino di 7 anni è morto soffocato dai frammenti di un palloncino di gomma.

Il piccolo stava giocherellando con il palloncino, quando lo avrebbe addentato facendolo scoppiare. Qualche frammento gli è finito in gola ostruendogli le vie aeree e facendogli perdere conoscenza. La nonna ha subito avvertito i soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è purtroppo spirato due giorni dopo. La procura non ha aperto fascicoli d’indagine.