Delia. Incontro dei Presidenti del Consiglio dei Comuni della Provincia sul Policlinico Universitario a Caltanissetta

DELIA. S’è svolto un incontro a Delia dei Presidenti del Consiglio dei comuni della provincia di Caltanissetta. nel corso dell’incontro è stato affrontato l’argomento “Costituzione del quarto Policlinico siciliano a Caltanissetta”.

Dopo ampia discussione è stata condivisa l’esigenza di agire in maniera coesa per dare maggiore valenza a questa importante iniziativa.

“Tutti i comuni della nostra provincia, in tempi molto brevi, dovrebbero approvare lo stesso atto di indirizzo, così da dare maggiore valenza alle iniziative che si intende intraprendere”, è stato ribadito dai presidenti del consiglio.

Intanto chiederemo in tempi brevi, al Sindaco Roberto Gambino, una convocazione della Conferenza dei Sindaci, così da individuare, tutti insieme, le migliori procedure per intervenire nel miglior modo possibile; parallelamente, chiederemo anche un incontro all’Assessore regionale alla sanità, per comprendere le intenzioni della Regione in merito alla legislazione esistente, ribadendo quanto sia legittimo e ovvio che il quarto Policlinico venga istituito a Caltanissetta”.