Delia. Il sindaco Bancheri annuncia: “C’è il decreto di finanziamento del campo sportivo comunale”

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha reso noto di aver ricevuto una telefonata da un funzionario direttivo dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo che lo ha invitato a Palermo, per la giornata di venerdì 31 Marzo per andare a ritirare il decreto di finanziamento del campo sportivo comunale “Michele Dario Carvello”.

Si tratta di un progetto di 730.000 euro che vedrà la luce e permetterà di riqualificare dopo decenni, decenni e decenni la struttura sportiva più importante del Comune di Delia. Legittima la soddisfazione del primo cittadino per l’avvenuto finanziamento di una struttura sportiva che potrà finalmente essere riqualificata per come merita.