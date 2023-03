Crew mussomelese del Centro Studi Dimensione danza premiata al Concorso “Festival della coreografia”

Si è concluso domenica 5 marzo 2023 il “ Festival della Coreografia”, concorso coreografico di danza che ha visto la partecipazione di centinaia di ballerini e scuole provenienti da tutta la Sicilia.

L’evento, svolto al Teatro Città della Notte di Augusta, ha visto protagonisti gli allievi del Centro Studi Dimensione Danza di Mussomeli diretto dall’insegnante Daniela Giaffreda che si sono classificati al primo posto categoria B di danza Hip Hop.

Hanno conquistato la giuria le ballerine Alessi Maura, Antinoro Alessandra, Antinoro Mariella, Giardina Elisa, Guarino Aurora, Indelicato Maria Rita, Mistretta Noemi, Sapia Ilary, Schifano Maria Chiara, Solazzo Francesca, Valenza Brigida.

La scuola, ormai presente nel territorio da più di 25 anni continua a dimostrare di essere una realtà importante e di successo, promuovendo la danza in tutte le sue forme artistiche.

L’insegnante Daniela Giaffreda, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dalla sua scuola commentando che “il concorso è stata un’occasione che i giovani ballerini hanno avuto per confrontarsi con altri ballerini, per mettere in luce le proprie abilità artistiche ma soprattutto è stato un momento di crescita personale di grande importanza e valore.

Numerosi consensi sono arrivati dai giudici di fama internazionale presenti in giuria. Un riconoscimento che incoraggia tutta la scuola e la spinge a puntare sempre più in alto.