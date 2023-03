Caltanissetta, reati e polemiche. Il questore Ricifari: “Recenti episodi nel nisseno non connessi con la criminalità organizzata”

CALTANISSETTA – Riportiamo di seguito una nota ufficiale in cui il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, in merito ad alcuni episodi criminosi che hanno interessato la provincia nissena.

Il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari in relazione ad alcuni articoli pubblicati oggi sugli organi di stampa e ad alcune dichiarazioni rilasciate da privati cittadini appartenenti ad associazioni antiracket ovvero da alcuni esponenti pubblici locali, concernenti fatti criminosi verificatisi in Gela nell’ultimo recente periodo, tiene a rassicurare la cittadinanza rispetto agli allarmi di connessione di questi episodi con il mondo della criminalità organizzata.

Per i predetti episodi, infatti (ultimi incendi di autovetture, aggressione e rapina in danno di un commerciante), in relazione all’attività investigativa finora svolta e all’analisi delle modalità di esecuzione, si possono già escludere tentativi indebiti di pressione della criminalità organizzata sulle vittime, ancorché appartenenti ad associazioni varie.

E’ per la verità sorprendente che taluni commentatori o membri di associazioni estranei alle vicende mostrino certezze su elementi non scaturiti da parte delle vittime e frattanto già esclusi dalle puntuali verifiche investigative nelle quali non entro perché note solo agli inquirenti e coperte da segreto istruttorio.