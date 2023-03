Caltanissetta, “la musica del centenario”: i talenti artistici degli studenti del “Volta” festeggiano i 100 anni dell’istituto

E’ stata una ricca e variegata kermesse musicale la manifestazione tenutasi nell’auditorium “G. Bufalino” martedì 14 marzo e organizzata dall’istituto “A. Volta” per festeggiare il centenario della scuola. L’evento, coordinato per la parte musicale dallo studente Carlo Mistretta, giovane ma già affermato oboista, è stato condotto dagli studenti Giulia Costa e Francesco Cascino e realizzato con il coordinamento generale delle docenti Monica Alaimo, Marisa Amenta e Adriana Valenza, di concerto con il Dirigente Scolastico Vito Parisi.

Numerosi gli spettatori intervenuti, ai quali è stato offerto un piacevole momento ludico e di condivisione, consentendo agli studenti, che ne sono stati i protagonisti assoluti, la possibilità di valorizzare i loro talenti artistici. Diverse e di vario genere le performances, canore o strumentali, soliste o di band, che si sono alternate sul palco, accompagnate da una vasta gamma di strumenti musicali: i giovani artisti, suonando con maestria la chitarra classica e quella elettrica, il pianoforte, l’oboe, la tromba, il clarinetto, il violino e il violoncello hanno eseguito colonne sonore di celebri film, brani di musica classica e di musica leggera, dal melodico al rock, sia in italiano sia in inglese. Particolarmente applaudite le due esibizioni di danze popolari, una di origine portoghese e l’altra francese, che hanno coinvolto un folto gruppo di studenti coordinato dalla professoressa Alessandra Giunta.

Momento molto emozionante è stato poi quello dedicato a cinque storiche docenti del “Volta”, prematuramente scomparse nell’ultimo decennio: Lina Armatore, Maria Cardinale, Rosaria Martorana, Rosa Spataro e Agata Trovato, ricordate tutte tramite foto con le struggenti note suonate dall’oboe del talentuoso Carlo Mistretta.

La rassegna musicale è stata corredata da una mostra, allestita nell’atrio d’ingresso dell’auditorium e curata dalle prof.sse Edvige Presti e Ornella Di Marca, entrambe docenti di Storia dell’Arte. Il significato di questo “angolo dell’arte” è condensato nella famosa affermazione di Vincent Van Gogh, scelta come titolo della mostra e che recita:”Il pennello sta alle mie dita come l’archetto al violino”. Al fine infatti di valorizzare, dopo i talenti musicali, anche quelli artistici, le due docenti hanno proposto agli allievi di realizzare, con varie tecniche pittoriche, delle immagini che rappresentassero la musica, in chiave fantastica o metaforica. Molto suggestivi i prodotti realizzati, disegni, quadretti, casse di chitarra istoriate, tutti ammirati per la loro originalità dai numerosi visitatori.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Parisi che, intervenuto a conclusione della kermesse, ha ringraziato il pubblico presente, i docenti e soprattutto gli studenti che tanto impegno hanno profuso per la realizzazione dell’evento. Il Dirigente ha sottolineato il fattivo coinvolgimento collettivo necessario per la realizzazione di un evento così articolato, in cui gli studenti hanno svolto il ruolo di protagonisti, avvalendosi dell’insostituibile collaborazione del Direttore Amministrativo Riccardo Solito e del personale A.T.A., rappresentato in particolare da Angelo Costa e Mario Cosentino. Un intenso lavoro di squadra, che, pur nel faticoso e inderogabile impegno quotidiano della scuola, ha consentito di creare uno spazio in cui gli studenti potessero esprimere se stessi, rafforzando al contempo il legame tra sé e la comunità scolastica.

Dopo il convegno scientifico e l’incontro di commemorazione dedicato ad alcuni celebri docenti del passato, la rassegna musicale è stata la terza tappa della celebrazione del centenario del “Volta”.

La quarta, prevista per venerdì 24 marzo e intitolata “Dai Greci a noi…attraverso il teatro”, consisterà in un convegno in cui interverrà come relatore il prof. Salvatore Nicosia, docente emerito di letteratura greca dell’Università di Palermo.