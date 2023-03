Caltanissetta, ispettore ambientale volontario comunale: III Commissione rinnova l’invito civico

La III Commissione consiliare “ambiente” del Comune di Caltanissetta torna a ricordare alla cittadinanza la possibilità di svolgere il ruolo civico di “ispettore ambientale volontario”. Le modalità di partecipazione sono tuttora vigenti e indicate nel bando finalizzato alla ricerca di cittadini disponibili.

Il relativo regolamento, redatto dalla stessa Commissione e deliberato in consiglio comunale nel luglio 2020, prevede l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale volontario comunale, che avrà il compito di ‘aiutare’ la cittadinanza a rispettare le corrette procedure di conferimento rifiuti, ma anche suggerire comportamenti tendenti a migliorare il decoro urbano.

In particolare, l’ispettore ambientale volontario svolgerà una attività di vigilanza e individuazione di aree di accumulo rifiuti, oltre a rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini e con gli esercenti delle attività commerciali in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

Oltre ai comuni cittadini, possono aderire al bando anche le associazioni che nel proprio proprio statuto prevedano attività ambientali. L’ispettore ambientale comunale in sede di accertamento della violazione può contestare infrazioni alle norme comunali, compiere atti di accertamento e contestazione; i volontari durante lo svolgimento delle loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri di accertamento. Resta ferma la competenza di soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

Inoltre gli ispettori ambientali volontari concorrono con la Polizia Municipale e con la Protezione civile alla difesa dell’ambiente e in attività di supporto in occasione di eventi e manifestazioni varie, nonché al controllo ed al presidio delle aree verdi attrezzate come aree picnic, parchi giochi ed isole ecologiche. L’opera dei volontari può essere indirizzata anche nei seguenti settori: presenza nei pressi delle aree scolastiche, all’interno delle aree verdi e nei parchi cittadini, presenza nei pressi di aree di importanza monumentale e soggette a tutela dell’ambiente in occasione di manifestazioni fieristiche e di eventi religiosi, sportivi e culturali, nonché in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle fasce deboli.

La III commissione ricorda che quanti proporranno la propria disponibilità, previo superamento di un colloquio valutativo, avranno conferito il ruolo con provvedimento del Sindaco.