Caltanissetta. In auto privo di sensi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti su stato di ebbrezza alcolica: denunciato dalla Polizia

In auto privo di sensi poiché ubriaco: 46enne denunciato dalla Polizia di Stato. Condotto in ospedale l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti.

CALTANISSETTA. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 46enne per il reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti. La scorsa notte un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per una via periferica del Capoluogo, ha notato un’autovettura in sosta con il motore acceso in prossimità di una curva e all’interno di essa un uomo privo di sensi.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza e nell’attesa che quest’ultima giungesse, hanno tentato di aprire il mezzo che aveva le portiere chiuse con la sicura. Una volta che l’uomo si è ridestato, alla vista dei poliziotti, ha ingranato la marcia dell’auto cercando di allontanarsi, senza riuscirvi.

Una volta che è stato fatto scendere dal mezzo, in palese stato di ebbrezza alcolica, è stato condotto in ospedale dove si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti.