Caltanissetta, alla “Verga” difendersi dalla violenza sulle donne: consigli legali e tecniche pratiche

Il maestro di arti marziali e di difesa personale Antonio Morgano, l’avvocato Donatella Baglio Pantano, la psicologa Giovanna Caruana ed il broker assicurativo Giovanni Minacore di VitaNuova, hanno intrattenuto il pubblico presente su un tema molto delicato che, purtroppo, riempie le pagine di cronaca nera molto di frequente: la violenza sulle donne.

L’avvocatessa e la psicologa hanno descritto le varie tipologie di violenza, dal punto di vista del codice penale e dell’effetto sulla persona che subisce maltrattamenti; si è discusso di stalking, di violenza privata, di violenza fisica, morale ed economica per passare, con G. Minacore, alle forme di tutela per sé e per i propri cari che il mercato delle assicurazioni offre.

Poi tutti, o quasi, sul materassino per provare con il M° A. Morgano e gli allievi della sua scuola di arti marziali – Sei To Do Kokoro No Michi (la calma in movimento sulla via del cuore) – alcune tecniche di disimpegno da presa al braccio, alla vita, al collo ed altre semplici manovre per sfuggire ad eventuali aggressori; facili tecniche di difesa personale adatte a tutti (bambini ed adulti).

Al termine dell’incontro è stato offerto un dolce rinfresco e anche qualche gadget da parte del responsabile di VitaNuova ai convenuti.

Sono state presenti le famiglie e gli alunni dell’IC A. Caponnetto di Caltanissetta (scuola elementare e secondaria di primo grado); l’invito è stato esteso, tramite avvisi sui social e sul sito scolastico, a tutte le ragazze ed alle signore curiose di apprendere tecniche di difesa personale ed interessate ad affrontare il tema da più punti di vista.

Considerata l’importanza del tema e l’interesse dell’incontro, la Sei To Do Kokoro No Michi del M° A. Morgano si riserva di riproporre presto un ulteriore appuntamento sul tema.