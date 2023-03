Bambino di 4 anni muore travolto da un trattore

Drammatico incidente a Pescara: un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore alla cui guida pare ci fosse il papà. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il piccolo era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto.

L’incidente è accaduto in un’area di campagna nella zona nord di Pescara. Il piccolo era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando in giro tra gli ulivi del cortile della casa quando è avvenuta la tragedia. Per qualche motivo, il genitore a bordo del trattore non lo ha visto in tempo travolgendolo, forse in retromarcia. Dopo l’allarme lanciato dagli stessi parenti, sul posto in poco tempo sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino tra lo strazio dei parenti che nei primi momenti hanno cercato di rianimare il bimbo. Poco dopo sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine, con gli agenti della polizia locale, della polizia di stato e i carabinieri, per gli accertamenti del caso. Spetterà a loro cercare di ricostruire l’immane tragedia. (Fonte Fan Page.it)