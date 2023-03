8 Marzo: FSP Polizia a Montecitorio per un convegno per fare rete contro la violenza di genere

Sarà il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a tenere a battesimo il convegno su ‘L’esigenza di tutela di donne e minori nell’ambito dei procedimenti civili e penali. Profili culturali, interventi normativi e aspetti psicologici della rete e degli operatori coinvolti’, organizzato domani alla Camera dei deputati con il patrocinio di FSP Polizia di Stato.

L’incontro avrà inizio alle 10 nella sala Matteotti a Montecitorio dove, insieme al ministro Locatelli, sarà ospite anche la deputata al Parlamento europeo Annalisa Tardino.

Moderati dal Presidente Nazionale FSP Polizia, Antonio Scolletta, interverranno Mirella Agliastro, già giudice di Cassazione; Angela Lo Curzio, avvocato familiarista dell’associazione Aurea Caritate; Alessandro Faraci, già Presidente dell’Ordine degli avvocati di Enna; Stella Cappelli, Segretario Nazionale vicario FSP; Tiziana Barrella, avvocato e criminologo, Responsabile scientifico dell’Osservatorio giuridico italiano nell’ambito della comunicazione non verbale; Andrea Monteleone, coordinatore della rete Zeromolestie. Seguirà il dibattito con la partecipazione di Michela Nacca, avvocato e Presidente di Maison Antigone; mentre concluderà il convegno l’onorevole Eliana Longi.

Una decennale collaborazione tra l’associazione “Avvocato Mario Bellomo” presieduta da Laura Marsala e la FSP Polizia di Stato, con Fabio Fazzi, Segretario Provinciale Generale di Caltanissetta nell’attività di sensibilizzazione e formazione professionale di avvocati e appartenenti alle forze dell’ordine, su tematiche di grande rilevanza sociale, vede impegnati il prossimo 8 marzo a Roma la FSP Polizia con un evento che coinvolge la Segreteria Nazionale guidata da Valter Mazzetti, la Segreteria Regionale della Sicilia guidata da Biagio Bonina, la presenza di Roberto Costanzo Vicario regionale, Salvo Accomando e Francesco Argeri segretari regionali, Carlo Di Dio Perna, Segretario generale di Enna e dirigenti sindacali provenienti da diverse province siciliane, con la preziosa collaborazione della Segreteria provinciale di Roma.

“L’evento intende promuovere l’attuazione di misure e strumenti di tutela concreta ed effettiva alla donna e ai minori che vengono a trovarsi in una posizione di debolezza, muovendo dall’ascolto di storie di vita reali, alla presenza di professionisti ed Enti che a vario titolo entrano in relazione con la vittima – spiegano in una nota dal sindacato FSP Polizia – Il nostro impegno è e resta costante nella ricerca e nel perfezionamento di migliori strumenti e modalità di intervento per la prevenzione, oltre che per la gestione, della violenza di genere che in molti casi sfocia nei reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e femminicidio. Di fronte a fenomeni così gravi e allarmanti è assolutamente indispensabile creare una rete fra attori specificamente formati, ecco perché incontri come questo sono importantissimi. Fare sicurezza, per noi, è anche e soprattutto questo”.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale https://www.youtube.com/@fsppoliziadistato